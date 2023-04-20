За даними американського генерала, впс Росії не змогли забезпечити підтримку з повітря для своїх сил на землі. Брідлав розповів під час дискусії в Atlantic Council, що Україна вступила у війну з меншими ВПС зі скромнішими можливостями, проте дуже розумно ними користується, пише 24 Канал.

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Генерал заявив, що Україна заслуговує на значно кращі військово-повітряні сили.

Що сказав американський генерал про використання дронів Україною

Колишній верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі заявив, що його дуже здивувало, як Україна з необхідності зупинити атаку на полі бою, через умови в дусі Першої світової війни породила буквально свої унікальні ВПС з маленьких безпілотників, фактично куплених з полиць, які були модифіковані так, щоб нести зброю.

І ці сили виявилися дуже здібними на полі бою. Здатність літати непоміченими та майже непочутими, маневруючи просто над окопами ворога і скидаючи боєприпаси точно в ці траншеї, стала серйозною проблемою для росіян. Стало зрозуміло, що вони не можуть сховатися від таких менших безпілотників,

– заявив Брідлав.

Генерал також відзначив операторів дронів, які скидають бомби "у відкриті люки бронетехніки". Так, невеликий і дешевий апарат виводить з ладу важку бронетехніку росіян на полі бою.

Філіп Брідлав пояснив, що у майбутніх конфліктах вони захочуть продовжувати підтримувати більші БПЛА, здатні збирати важливі дані та нести більш потужне і точніше озброєння.

Але використання можливостей таких менших БПЛА буде дуже важливим у майбутньому наших ВПС,

– заявив американський генерал.

Науковий співробітник Центру стратегії та безпеки Скоукрофта Маргарита Конаєва додала, що саме через необхідність українські солдати швидко вчаться й опановують нову військову техніку за кордоном і на полі бою. Також, за її словами, командування та управління грає центральну роль в тому:

як армія воює та адаптується до середовища на полі бою, яке змінюється;

як використовує технології.

Конаєва зазначила, що у цій сфері Росія виявилась невмілою. Адже, коли є можливість та необхідність винайти інновації на найнижчому рівні, то потрібна відповідна здатність на горі, яка дозволить зміни.

А також, щоб можна було поширити цю інформацію з іншими підрозділами, іншими силами на місцях, щоб вони могли використати її у своїх потребах. Це те, в чому Україна показала себе дуже добре,

– заявила наукова співробітниця.

Зверніть увагу! Україна активно використовує дрони на полі бою. Якось під Бахмутом ЗСУ влаштували окупантам "душ" із гранат. Детальніше про це – читайте тут.