Благодаря чему успешно сбиваем российские "Калибры": военная сводка от Свитана

Ночью 27 июня россияне ударили по Украине "Шахедами" и ракетами, среди которых были "Калибры". В последнее время наша ПВО сбивает их практически со 100-процентной гарантией.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в ежедневной сводке для 24 Канала отметил, что ночью 27 июня была серьезная комбинированная атака по Украине.

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Удар "Калибрами" по Украине

Свитан заметил, что наша ПВО пропустила только ракету "Кинжал", поскольку у нас еще нет достаточного количества ЗРК Patriot и SAMP/T.

Относительно 4 крылатых ракет "Калибр", он предполагает, что отстрелялась подводная лодка с Черного моря. В последнее время мы сбиваем эти ракеты практически со 100-процентной гарантией.

Потому что висят над Черным морем натовские беспилотники, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения,

– заявил полковник запаса.

Они, объяснил Свитан, практически "видят" российское побережье Черного моря и любой пуск с подводной лодки. Соответствующая информация передается нам – и мы уничтожаем "Калибры".

Россия бросила войска на Харьковщину на убой

Полковник запаса отметил, что операция россиян по Харькову была задумана под уничтожение своих войск. То есть туда отвели определенные части с задачей – связать наши силы, чтобы уменьшить плотность войск на Восточном направлении.

Россиян туда бросили на убой,

– сказал Свитан.

По его словам, оккупанты на это идут, к тому же не задумываясь. Теперь же у противника не получится увеличить плотность войск на Харьковском направлении. А наша задача – чтобы россияне начали перебрасывать резервы с Восточного направления, поскольку те могут пойти на Покровск.