Украина ударила "Фламинго" по полигону "Капустин Яр", откуда Россия запускает "Орешник"

Днем 5 февраля стало известно об успешном ударе Сил обороны по Капустиному Яру. Били, в частности, ракетой "Фламинго".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Конкретную дату атаки не назвали – это было в течение января.

Что известно об ударе по Капустиному Яру?

В Генштабе написали об этом довольно коротко, но исчерпывающе.

В течение января 2026 года Силы обороны Украины выполнили серию успешных ударов по комплексу зданий ангарного типа, где происходит предстартовая подготовка межконтинентальных баллистических ракет средней дальности полигона "Капустин Яр" в Астраханской области России с использованием ударных средств дальнего радиуса действия украинского производства, в частности FP-5 "Фламинго",

– проинформировали в ведомстве.

Есть информация, что на территории полигона повреждена часть зданий. Например, один из ангаров существенно поврежден.

О возможных жертвах или раненых среди россиян в заметке Генштаба не указано. Известно, что часть личного состава эвакуировали с территории.