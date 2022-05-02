Украина установила первого подозреваемого в убийствах в Буче – это командир Сергей Колоцей

Офису генпрокурора удалось установить первого подозреваемого в зверствах, которые российская армия совершала в Буче. Сообщения о подозрении объявили росгвардейцу Сергею Колоцею.

Что известно об оккупанте Сергее Колоцее

Колоцей является командиром подразделения Росгвардии. Прокуроры и военные установили, что именно он убил 4 безоружных гражданских украинцев в Буче.

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Фотография, на которой три застреленных мужчины лежат со связанными руками на улице Яблонской, стала одним из символов зверств россиян в Буче. Заметим, был еще четвертый убитый, но в кадр не попал.

У трех жертв обнаружили огнестрельные ранения головы, у четвертого мужчины – простреленные внутренние органы и скелет.

По данным следствия, к этому причастен Колоцей. Также 29 марта рашист пытал еще одного мирного жителя Киевщины. Российский военный заставлял мужчину признаться в подрывной деятельности в отношении путинской армии.

Он забрал проукраински настроенного жителя "на подвал", где избивал его руками, прикладом автомата и гардой ножа. Мужчину вывозили на место казни, где, имитируя расправу, стреляли возле уха. Отдельным извращенным видом издевательства над потерпевшим было принуждение нюхать мертвого человека,

– рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Убийцу удалось узнать благодаря видео с камеры наблюдения на почте в Беларуси. Ведь оттуда Колоцей отправлял награбленное в Украину. Известно, что россиянин прислал домой в Ульяновск капот автомобильного багажника.



Колоцея заметили на почте в Беларуси / Скриншот с видео

Какое дело было открыто против оккупанта

На основании собранных доказательств, показаний потерпевшего, а также портретной экспертизы, прокуроры возбудили против российского военного уголовное дело. Оно касается статьи о жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны, соединенных с умышленными убийствами.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастность Колоцея к другим убийствам в Буче.

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