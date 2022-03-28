Украина уже открыла дела против 205 российских чиновников, – Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в Украине возбудили уголовные дела против 205 российских чиновников. В частности, против министра обороны Сергея Шойгу, спикера совета федерации Вероники Матвиенко и других.

Ирина Венедиктова подчеркнула, что согласно законодательству невозможно возбудить уголовное дело против главы кремля Путина и главы российского МИД Лаврова. Такие полномочия есть только у прокурора Международного уголовного суда.

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Российские чиновники в международном розыске

Генеральный прокурор заявила, что все открытые уголовные производства против российских чиновников являются фактически "материнским делом", которое касается также и Путина, и Лаврова, однако полномочий открыть производство против них у Офиса генпрокурора нет.

Однако 205 российских высокопоставленных чиновников сейчас находятся в международном розыске.

У нас есть два человека (Путин и Лавров – 24 канал), против которых у нас есть большое "материнское дело", где у нас уже 205 высокопоставленных чиновников подозреваемые и мы их в международный розыск объявили. Например, министр обороны, министр внутренних дел, глава разведки, спикер и так далее. Их более 200 на сегодня,

– заявила Венедиктова.

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