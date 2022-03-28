Ірина Венедіктова підкреслила, що відповідно до законодавства, неможливо порушити кримінальну справу Проти очільника кремля Путіна та голови російського МЗС Лаврова. Такі повноваження є тільки в прокурора Міжнародного кримінального суду.

Важливо Путін не може бути підозрюваним у воєнних злочинах, доки є президентом Росії, – Венедіктова

Російські високопосадовці у міжнародному розшуку

Генеральна прокурорка заявила, що всі відкриті кримінальні провадження проти російських високопосадовців є фактично "материнською справою", яка стосується також і Путіна, і Лаврова, однак повноважень відкрити провадження проти них в Офісу генпрокурора немає.

Та попри те 205 російських високопосадовців зараз перебувають у міжнародному розшуку.

У нас є дві особи (Путін і Лавров – 24 канал), проти яких в нас є велика "материнська справа", де в нас вже 205 високопосадовців є підозрюваними і ми їх в міжнародний розшук оголосили. Наприклад, міністр оборони, міністр внутрішніх справ, голова розвідки, спікерка і так далі. Їх більше 200 на сьогодні,

– заявила Венедіктова.

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