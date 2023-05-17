Об этом заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный в фейсбуке, комментируя обнародованные Генштабом цифры потерь оккупантов, которые превысили 200 тысяч.

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"200 000 врагов грузом 200. Украина на ближайшем саммите НАТО должна получить четкие условия и сроки вступления в Альянс. Украина уже прошла "испытательный срок" для вступления в НАТО, заплатила и платит в этот момент очень высокую цену, уничтожая Россию на поле боя. Сегодняшняя цифра убитых российских вояк – яркое тому подтверждение", – заявил Палатный.



Актуальные потери врага по состоянию на 17 мая / Инфографика Генштаба ВСУ

Руководитель "Украинской команды" подчеркнул, что весь мир уже понял: для путинского режима многотысячные потери не являются аргументом прекращения войны. Поэтому крепкие Вооруженные Силы Украины – самый главный залог безопасности европейского континента и стабильности в мире.

Пока есть поток зэков и чмобиков, Путин будет пытаться продолжать войну. Поэтому для освобождения украинской земли мы должны разбить и уничтожить путинское войско. Россия и россияне на много поколений должны бояться взглянуть в сторону Украины. А тем более снова решиться на войну против нашей страны. Поэтому Украина должна получить безграничную военную помощь от наших партнеров. Современная западная военная авиация, дальнобойные ракеты, еще больше современных комплексов ПВО/ПРО, современный флот – это необходимая инвестиция в безопасность Украины и мира,

– подчеркнул Артур Палатный.

Как сообщалось, по данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 17 мая количество уничтоженных врагов превысило отметку в 200 тысяч и составило 200 590 личного состава (+610 в сутки).