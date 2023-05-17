Среда, 17 мая, войдет в историю как день, когда враг потерял на широкомасштабной войне против нашего государства более 200 тысяч единиц личного состава. 24 Канал решил проанализировать, с чем можно сопоставить такие потери.

К теме Население России сократилось на 200 тысяч: колоссальные потери врага по состоянию на 17 мая

У Кобзона аншлаг

Собственно, в составе России есть 74 города, в которых проживает от 100 до 200 тысяч человек.

Скажем, в Элисте, являющейся столицей Калмыкия, проживает около 102 тысяч человек, а вот в Пскове, являющемся административным центром Псковской области, численность населения составляет 192 тысячи человек.

Кроме того, согласно официальным данным, население других городов таково:

Новый Уренгой – более 107 тысяч человек;

Ханты-Мансийск – более 107 тысяч человек;

Черкесск – более 113 тысяч человек;

Ессентуки – почти 120 тысяч человек;

Кизил – более 125 тысяч человек;

Домодедово – более 152 тысяч человек;

Абакан – более 184 тысяч человек.

И это лишь несколько примеров из огромного перечня в 74 населенных пункта. Вместе с тем отметим, что есть во враждебном государстве целые регионы, в которых живет менее 200 тысяч человек, к примеру:

в Ненецком автономном округе проживает более 41 тысячи россиян;

в Чукотском округе – более 47 тысяч россиян;

в Магаданской области – менее 135 тысяч россиян;

в Еврейской области – более 147 тысяч россиян.

ВСУ наступают: новости с фронта

Очевидно, с каждым днем Россия буде терять все больше людей на войне против Украины, ведь Вооруженные Силы не собираются останавливаться на достигнутых показателях. Так, в Объединенном пресс-центре Сил обороны Таврического направления сообщили 17 мая, что украинские бойцы выполнили 1 004 огневых задач, уничтожив 20 единиц вражеской техники.

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Вместе с тем украинская армия организовала настоящий ад для захватчиков под Бахмутом. Заместитель министра обороны Анна Маляр констатировала 16 мая, что наши защитники освободили 20 квадратных километров территории Украины на Востоке.