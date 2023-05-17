Середа, 17 травня, увійде в історію як день, коли ворог втратив на широкомасштабній війні проти нашої держави понад 200 тисяч одиниць особового складу. 24 Канал вирішив проаналізувати, з чим можна зіставити такі втрати.

До теми Населення Росії скоротилося на 200 тисяч: колосальні втрати ворога станом на 17 травня

У Кобзона аншлаг

Власне, у складі Росії є 74 міста, у яких проживає від 100 до 200 тисяч осіб.

Скажімо, в Елісті, що є столицею Калмикія, мешкає близько 102 тисяч людей, а от у Пскові, що є адміністративним центром Псковської області, чисельність населення становить 192 тисяч людини.

Окрім того, згідно з офіційними даними, населення інших міст таке:

Новий Уренгой – понад 107 тисяч людей;

Ханти-Мансійськ – понад 107 тисяч людей;

Черкеськ – понад 113 тисяч людей;

Єсентуки – майже 120 тисяч людей;

Кизил – понад 125 тисяч людей;

Домодєдово – понад 152 тисячі людини;

Абакан – понад 184 тисячі людини.

І це лише декілька прикладів з величезного переліку в 74 населені пункти. Разом з тим зазначимо, що є у ворожій державі цілі регіони, у яких живе менш ніж 200 тисяч осіб, до прикладу:

у Ненецькому автономному округу мешкає понад 41 тисяча росіян;

у Чукотському округу – понад 47 тисяч росіян;

у Магаданській області – менш як 135 тисяч росіян;

у Єврейській області – понад 147 тисяч росіян.

ЗСУ наступають: новини з фронту

Очевидно, з кожним днем Росія втрачатиме все більше людей на війні проти України, адже Збройні Сили не збираються зупинятися на досягнутих показниках. Так, в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили 17 травня, що українські бійці виконали 1 004 вогневих завдань, знищивши 20 одиниць ворожої техніці.

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Разом з тим українська армія організувала справжнє пекло для загарбників під Бахмутом. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр констатувала 16 травня, що наші захисники звільнили 20 квадратних кілометрів території України на Сході.