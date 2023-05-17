Водночас російські терористи зазнають шалених втрат на Таврійському напрямку. Таким чином, Збройні Сили України дають відсіч загарбникам.

Цікаво ЗСУ під Бахмутом "Пегасами" знищили ворожі цілі та понад тонну тротилу: захопливі кадри

ЗСУ знищили майже роту окупантів і 20 одиниць техніки

Українські захисники на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1 004 вогневих завдання. Мовиться про контрбатарейну боротьбу та про роботу по планових цілях, виявлених раніше.

Втрати ворога на Таврійському напрямку складають майже роту. Також знищено та пошкоджено 21 одиниць ворожої техніки.

Важливо! На сьогодні залишається високою загроза застосування ворогом ракетного озброєння та дронів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України.

Актуальні втрати росіян на фронті

Станом на 17 травня від початку повномасштабного вторгнення Росія залишилася без 200 590 своїх солдатів. А лиш за минулу добу наші захисники відправили на той світ 610 бійців ворожої армії. Втрати у техніці: