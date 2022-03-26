Украина уже стала той "анти-Россией" о которой говорит Путин, – Ермак

Украина является антагонистом России. Именно из-за отсутствия страха наше государство является экзистенциальной угрозой для Владимира Путина.

Об этом во время выступления на Atlantic Council сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что Украина сейчас возрождает те принципы, которые дали жизнь нынешней цивилизации.

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Украина является антагонистом России, – Ермак

Мы не боимся. И именно это делает Украину антагонистом России. Той "анти-Россией", о которой все время говорит Путин. И в этом смысле наше государство является бесспорной экзистенциальной угрозой для него,

– отметил Ермак.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что проигрыш Путина в Украине будет означать крах режима Путина.

Ермак призвал другие страны признать Россию государством-террористом. Ведь именно террор – основа режима и российской военной агрессии.

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