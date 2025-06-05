Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью Александра Пивненко для Анны Максимчук.

Смотрите также Обвала линии фронта не будет, – командующий Нацгвардии о том, что ждет Покровск, Харьков и Сумы

Какой будет Украина в будущем

Командующий Нацгвардии считает, что Украина должна пойти по пути Израиля.

Милитаризованное общество – это наша защита от дальнейшего влияния россиян на наши территории,

– заявил Пивненко.

Он добавил, что будущее украинское общество должно быть подготовленным к военному делу. Для тренировки таких людей не нужно тратить много времени.

Интервью Александра Пивненко: смотрите полное видео

"Противник никогда не откажется от своих планов", – подчеркнул Пивненко. По его мнению, Украина, как Израиль, будет воевать со своим соседом очень долго.

Также командующий Нацгвардии объяснил, что в нашей стране пока нет демобилизации, поскольку в армии нет достаточного количества военных. "Потому что любой маневр – забираешь отсюда подразделение, ставишь туда – противник осведомлен, они будут бить на этом направлении. Поэтому нужны резервы", – рассказал Пивненко.