Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Олександра Півненка для Анни Максимчук.

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Якою буде Україна в майбутньому

Командувач Нацгвардії вважає, що Україна має піти шляхом Ізраїля.

Мілітаризоване суспільство – це наш захист від подальшого впливу росіян на наші території,

– заявив Півненко.

Він додав, що майбутнє українське суспільство має бути підготовленим до військової справи. Для тренування таких людей не потрібно витрачати багато часу.

Інтерв'ю Олександра Півненко: дивіться повне відео

"Противник ніколи не відмовиться від своїх планів", – підкреслив Півненко. На його думку, Україна, як Ізраїль, буде воювати зі своїм сусідом дуже довго.

Також командувач Нацгвардії пояснив, що в нашій країні наразі немає демобілізації, оскільки в армії немає достатньої кількості військових. "Бо будь-який маневр – забираєш звідси підрозділ, ставиш туди – противник обізнаний, вони будуть бити на цьому напрямку. Тому потрібні резерви", – розповів Півненко.