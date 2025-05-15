Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок в эфире 24 Канала рассказал, что участие украинского президента Владимира Зеленского в североатлантических саммитах – вопрос всегда неоднозначный. Ожидать другого подхода – сложно.

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Есть ли выход из этой ситуации

Даже во время последнего саммита "Большой двадцатки" Украину не очень хотели видеть.

Надо понимать: одного лишь нашего желания быть на саммите – мало. Многие лидеры стран НАТО используют тему Украины в собственных политических целях. Они, конечно, заявляют о поддержке, но не всегда в таком объеме, которого мы ожидаем,

– сказал Валерий Клочок.

Он добавил, что показательным является недавнее интервью Эммануэля Макрона одному из французских телеканалов. Макрон заявил, что Франция продолжит поддерживать Украину и даже рассматривает возможность отправки военных. В то же время признает: неизвестно, в каком количестве и в каком формате это будет. Он также сказал, что ресурсы исчерпаны, производство оружия увеличили втрое, но все, что удается изготовить, передают Украине.

Клочок отметил, что искреннее желание Украины вступить в НАТО не может быть реализовано без решения самого Альянса. На сегодня нет никаких предпосылок для того, чтобы НАТО приняло решение о нашем членстве. Пока продолжается война – Украина в Альянс не вступит.

Даже частичное членство Украины в НАТО Россия может воспринять как начало войны Альянса против нее. Это станет поводом для дальнейшей эскалации,

– пояснил Клочок.

Он также вспомнил о недавно обнародованном отчете Пентагона. В нем говорится, что война России против Украины, конфликты на Ближнем Востоке и другие глобальные угрозы приближают прямое столкновение США с такими странами, как Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Это государства, которые могут вступить в войну – хотя официально все они выступают против ее распространения.

То же самое сказал и Макрон: "Мы не хотим допустить Третьей мировой войны". И это не только позиция России – Китай ее поддерживает. Их общая позиция была озвучена во время визита Си Цзиньпина в Москву, а также еще в 2022 году, когда в Пекине Путин и Си подписали совместное заявление,

– добавил Клочок.

Он подчеркнул, что Украина пока не получит однозначной поддержки членства в НАТО или даже участия в саммитах. Дональд Трамп четко заявил: "Украины в НАТО не будет", а Джо Байден, наоборот, избегал прямого ответа. Свою позицию уже открыто высказали Германия, Люксембург, Венгрия, США и еще несколько стран.

"Нам нужно искать другие объединения по безопасности. Например, недавно в Лондоне состоялся неформальный саммит министров иностранных дел стран НАТО. Параллельно проходило заседание Объединенных экспедиционных сил Великобритании – оборонного альянса, созданного еще в 2015 году. Это платформа, которая объединяет страны Северной Европы для совместного сдерживания агрессии. Украина должна участвовать в таких инициативах – тема НАТО сейчас очень сложная", – отметил Клочок.

По его мнению, возможности НАТО оперативно реагировать на угрозы – часто переоценены. Есть все больше сообщений о том, что Россия может проверить Альянс на прочность – провокациями. Ее военно-промышленный комплекс стремительно растет, и уже через несколько лет Россия может быть готова к большой войне против НАТО. Даже если в России сменится власть, это не означает, что риски исчезнут. Поэтому говорить о скором присоединении Украины к НАТО – пока преждевременно.