Об этом рассказывает Радио Свобода со ссылкой на заявление советника президента США Джо Байдена по вопросам Европы Майкла Карпентера, сообщает 24 Канал. Членство в НАТО после войны становится реальностью для Украины.

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Возможно ли членство Украины в НАТО во время войны

По словам советника, 5 статья НАТО является эффективной формой гарантий безопасности, которая критически важна для Украины. Однако он отметил, что на сегодня реализовать это будет сложно из-за активной фазы войны.

Когда прекратятся боевые действия, то дальше за этим может следовать членство в НАТО. Это даст гарантию безопасности для Украины,

– заявил Карпентер.

В то же время он отметил, что уже сейчас нужно искать временные гарантии безопасности для Украины. По его словам, ряд европейских стран могут присоединиться к стабилизации ситуации через совместную миротворческую миссию.

Позиция Киева и Москвы

Украина категорически отвергает возможность замораживания конфликта или территориальных уступок, ведь это лишь даст России время для подготовки нового наступления.

В Кремле, комментируя вероятность прекращения боевых действий, заявили, что открыты к переговорам, но не согласны на замораживание линии фронта или отказ от оккупированных территорий.

В то же время эксперты Института изучения войны отмечают, что Кремль не демонстрирует готовности к компромиссам, а продолжает стремиться к эскалации. Но западные страны продолжают обсуждать новые пути поддержки Украины, чтобы обеспечить ее победу и будущее в европейской системе безопасности.