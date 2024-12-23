Про це розповідає Радіо Свобода з посиланням на заяву радника президента США Джо Байдена з питань Європи Майкла Карпентера, повідомляє 24 Канал. Членство в НАТО після війни стає реальністю для України.

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Чи можливо членство України в НАТО під час війни

За словами радника, 5 стаття НАТО є найефективнішою формою гарантій безпеки, яка критично важлива для України. Однак він наголосив, що на сьогодні реалізувати це буде складно через активну фазу війни.

Коли припиняться бойові дії, то далі за цим може слідувати членство в НАТО. Це дасть гарантію безпеки для України,

– заявив Карпентер.

Водночас він зауважив, що вже зараз потрібно шукати тимчасові гарантії безпеки для України. За його словами, низка європейських країн можуть долучитися до стабілізації ситуації через спільну миротворчу місію.

Позиція Києва та Москви

Україна категорично відкидає можливість заморожування конфлікту чи територіальних поступок, адже це лише дасть Росії час для підготовки нового наступу.

У Кремлі, коментуючи ймовірність припинення бойових дій, заявили, що відкриті до переговорів, але не згодні на заморожування лінії фронту чи відмову від окупованих територій.

Водночас експерти Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль не демонструє готовності до компромісів, а продовжує прагнути ескалації. Але західні країни продовжують обговорювати нові шляхи підтримки України, щоб забезпечити її перемогу та майбутнє в європейській системі безпеки.