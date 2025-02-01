Альтернативы нет: почему членство в НАТО настолько критично для Украины

Украина неоднократно подчеркивала, что членство в НАТО остается приоритетом и является гарантией нашей безопасности. Отказ от такого пути может обернуться катастрофой, поэтому альтернативы нет.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что путь в Альянс не является простым. Сейчас консенсуса среди наших партнеров по этому поводу нет.

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"Во все периоды истории Россия всегда пыталась воспользоваться внеблоковостью Украины. Впоследствии это привело к аннексии Крыма и войне на Донбассе, поэтому альтернативы членству в НАТО нет", – сказал военнослужащий.

Единственная гарантия нашей безопасности

Надо признать, что пока говорить о полноценном членстве в Альянсе не стоит. Но ни в коем случае от самой идеи членства нельзя отказываться. Пока мы не знаем, на каком этапе переговоры и всех их деталей.

То же самое можем сказать о потенциальных переговорах между Украиной и Россией по завершению войны. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что должны быть уступки с обеих сторон, но никаких других деталей мы не знаем.

Советник Трампа по нацбезопасности Майкл Волтц еще накануне инаугурации сказал, что любые сдвиги возможны тогда, когда как минимум удастся достичь стабилизации на фронт, то есть остановки российских наступательных войск,

– отметил Александр Мусиенко.

Сегодня мы видим, что враг продолжает наступление. При таких условиях невозможно о чем-то говорить. Тогда мы возвращаемся к позиции, которую еще раньше озвучивала украинская сторона – мир возможен только через силу. Когда будет достаточно военной компоненты, тогда ситуацию удастся изменить в нашу пользу.

"Не думаю, что наши военные взяли в руки оружие для того, чтобы потом согласиться на позорные условия, которые нам навяжут из Кремля", – подытожил Александр Мусиенко.