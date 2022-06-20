Приблизительно 30 тысяч украинских военных получили ранения

Соответствующие данные озвучил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, Украина потеряла около 10 тысяч убитыми.

Почему не стоит говорить о потерях Украины: объяснение военного эксперта

Также, как рассказал Алексей Арестович, еще около 30 тысяч украинских военных получили ранения. В то же время он подчеркнул, что 96 – 98% раненых военных – возвращаются в армию.

По его словам, можно сделать вывод, что значительная часть украинских защитников и защитниц получают ранения, позволяющие после реабилитации вернуться на фронт.

Что еще известно о потерях Украины на фронте

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников недавно заявил, что ситуация на фронте тяжелая. Глава Минобороны информировал, что Украина ежедневно теряет сотни военных убитыми и до 500 ранеными.

Президент Владимир Зеленский еще раньше озвучивал схожие данные. По словам президента, Украина теряет 60 – 100 военных в день убитыми в бою.

В середине июня глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил , что средняя цифра потерь Украины за день – это от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых.

Впоследствии народный депутат Роман Костенко опроверг заявление Арахамии . Ссылаясь на командование Вооруженных Сил Украины, он сказал, что количество убитых и раненых намного меньше, чем сообщил Арахамия.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также опроверг спекуляции о якобы больших потерях украинской армии. Он подчеркнул, что те, кто распространяют эти данные, не имеют возможности получить такую информацию.

Какие потери врага

Вооруженные силы России, которые называют себя "второй армией мира", понесут большие потери в Украине, чем во время военной кампании в Афганистане или Чечне.

По состоянию на 20 июня, по данным Генштаба ВСУ, в Украине уже погибли 33 800 российских оккупантов . Только за сутки ВСУ ликвидировали около 200 кафиров.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил , что на оккупированной территории в Луганской области переполнены больницы. По его словам, каждая больница принимает сотни и даже тысячи раненых и убитых россиян. Также он отметил, что в Луганской областной больнице уже переполнены морги, потому тела складывают на территории медицинского учреждения.

Узнайте больше – какие потери ВСУ терпят на фронте: смотрите видео