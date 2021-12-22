Украина же не делает таких попустительств стране-агрессорше и отстаивает свои позиции. Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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"Украина ведет себя более достойно, чем США", – заявил Пионтковский.
Желание Кремля
По его словам, украинская власть более года отказывается вести переговоры о легализации военно-террористического плацдарма на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.
Речь идет о непредоставлении возможности пророссийским боевикам попасть в украинское политико-правовое поле. Такое сопротивление Украины вызвало кризис в России, поэтому Путин пытается подключить к делу США.
Россия пытается на первых этапах взаимоотношений с Джо Байденом заставить его надавить в этом направлении на Украину,
– отметил Пионтковский.
По словам российского публициста, несмотря на заявления Кремля, американский Конгресс переигрывает ситуацию в свою пользу. Однако Байден больше не может идти на уступки России.
"Байден столько раз унижался перед Путиным, что в очередной раз это приведет к тому, что его разорвет своя же Демократическая партия", – резюмировал Пионтковский.
Смотрите видео: Пионтковский о переговорах США и России по Украине
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