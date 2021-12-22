Україна ж не робить таких потурань країні-агресорці та відстоює свої позиції. Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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"Україна поводить себе більш гідно, ніж США", – заявив Піонтковський.

Бажання Кремля

За його словами, українська влада понад рік відмовляється вести перемовини про легалізацію військово-терористичного плацдарму на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

Мовиться про ненадання можливості проросійським бойовикам потрапити в українське політично-правове поле. Такий опір України викликав кризу в Росії, тож Путін намагається підключити до справи США.

Росія намагається на перших етапах взаємин з Джо Байденом змусити його натиснути в цьому напрямку на Україну,

– зазначив Піонтковський.

За словами російського публіциста, незважаючи на заяви Кремля, американський Конгрес переграє ситуацію на свою користь. Однак Байден більше не може йти на поступки Росії.

"Байден стільки разів принижувався перед Путіним, що в черговий раз це призведе до того, що його розірве своя ж Демократична партія", – резюмував Піонтковський.

Дивіться відео: Піонтковський про перемовини США та Росії щодо України

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