Украина и Великобритания обнародовали совместное заявление после встречи лидеров

Президент Владимир Зеленский 1 февраля встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. По результатам переговоров обнародовали совместное заявление. Также согласовали помощь украинской энергетики от Лондона – 88 миллионов фунтов стерлингов.

Киев и Лондон согласились работать вместе для укрепления безопасности и обороноспособности Украины. Предупредили, что любое дальнейшее вторжение России будет масштабной стратегической ошибкой. У этого будут жесткие гуманитарные последствия.

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Поддержка Великобритании

Джонсон подчеркнул, что Великобритания поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

Соединенное Королевство стоит бок о бок с Украиной перед лицом продолжающейся российской агрессии, которая представляет угрозу миру и безопасности в регионе, подрывает глобальный порядок,

– говорится в заявлении.

Финансовая помощь

Политики также договорились укреплять энергетическую безопасность Украины и поддерживать "зеленую" трансформацию. Джонсон объявил о пакете новой финансовой помощи – 88 миллионов фунтов стерлингов. Это должно сократить зависимость Украины от поставок российских энергоносителей.

Стороны будут продолжать взаимодействие в рамках Стратегического диалога Украина – Великобритания.

Как прошел визит Джонсона

Премьер Великобритании прибыл в Киев 1 февраля. Визит произошел на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Вместе с Джонсоном должна была прилететь глава МИД Лиз Трасс, которая якобы должна анонсировать новый альянс с Украиной и Польшей. Однако политик заболела коронавирусом.

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