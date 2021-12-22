Украина и Венгрия подписали соглашение в обход "Газпрома"
Источник:фейсбук Сергея Макогона
Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимодействии по введению гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в нашу страну. Оно начнет действовать с января 2022 года.
Соответствующее заявление сделал глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон. Об этом он написал в фейсбуке 22 декабря.
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Украина и Венгрия подписали соглашение по транспортировке газа
Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 года гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия – Украина,
– сообщил Макогон.
По его словам впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы. Глава Оператора газотранспортной системы написал, что для него лично самое важное в этом соглашении это:
- создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк, что в Хорватии;
- и, соответственно, – диверсификация источников поставок газа в Украину.
Макогон пояснил, что это шаг для усиления безопасности Украины и новые возможности для трейдеров из Украины и Европы. Он вспомнил, что в 2020 году, сразу со времени проведения анбандлинга, Оператор газотранспортной системы Украины начал работу по ряду вопросов с нашими международными коллегами и сейчас этот процесс продолжается.
Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 миллионов кубометров газа из Венгрии в Украину. Макогон сказал, что это как дневной объем потребления газа Киевом.
Вместе с имеющимися суточными мощностями из Словакии (27 миллионов кубометров) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 миллионов кубометров в сутки. Пока соглашение заключается на тестовые три месяца,
– пояснил чиновник.
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