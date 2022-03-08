Украина вернет Донбасс и Крым, – Верещук

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прямо заявила, что Украина вернет себе временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, а также Крым.

На вопрос иностранной журналистки о том, верит ли она в возвращение Донбасса и Крыма в Украину, Верещук подчеркнула, что даже не верит или убеждена, а точно это знает.

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Не то слово, что я верю или убеждена – я знаю, что это будет именно так. Сколько бы Путин не повторял как мантру: "откажитесь от Крыма, откажитесь от Донбасса", этого никогда не произойдет,

– ответила Верещук.

Люди с оккупированных территорий тянутся в Украину

Она добавила, что хоть в должности министра по вопросам евроинтеграции находится не долго, но даже за это короткое время она поняла, насколько люди "хотят и жаждут украинского государства". Как оставшиеся жить на оккупированных территориях, так и те, которые переехали и стали внутриперемещенными переселенцами.

Я к ним обращалась по-русски считая что так будет лучше, так будет легче. И каково было мое удивление, когда они мне говорили: "разговаривайте с нами на украинском, мы очень хотим выучить наш язык, который является государственным, мы хотим, чтобы он стал для нас родным,

– добавила она.

А это очень важно. Поэтому, по словам Верещук, власти сделают все возможное для того, чтобы Украина объединилась и стала сильной.

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