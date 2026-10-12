Украина вернула из оккупированной Херсонской области еще 11 детей: подробности спасения и истории подростков

На подконтрольную Украине территорию вернули 11 детей из временно оккупированной части Херсонской области. Все они находятся в безопасности и получают необходимую помощь. В целом же с начала года из этого региона удалось эвакуировать 219 детей.

Об этом сообщил Александр Прокудин.

Что известно о спасенных детях?

Среди спасенных – семь мальчиков и четыре девочки в возрасте от 1 года 4 месяцев до 17 лет. Возвращение состоялось при содействии благотворительной организации Save Ukraine в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

Следует отметить, что в условиях оккупации дети подвергались систематическому давлению и угрозам со стороны захватчиков. Один из спасенных, шестнадцатилетний юноша, выжил во время вооруженного нападения российских военных на его собственный дом, а в местной школе его заставляли осваивать оружие и управление боевыми дронами.

Другого семнадцатилетнего подростка оккупанты под угрозами заставляли посещать школу, после чего насильно поставили на воинский учет. Семья парня постоянно подвергалась регулярным вооруженным обыскам.

Родителям восьмилетней девочки захватчики угрожали отправить ребенка в детский дом в случае отказа от обучения по российской программе. В учебном заведении школьницу привлекали к пропагандистским мероприятиям и заставляли рисовать открытки для российских оккупантов.

Оккупанты пытаются милитаризировать украинскую молодежь

Как уже сообщалось на нашем сайте, российские оккупационные силы массово пытаются привлекать украинских детей в свои вооруженные формирования.Ранее представители Save Ukraine спасли 17-летнего подростка, получившего повестку в российскую армию.

Всего благотворителям Save Ukraine удалось вывезти из опасности более 1800 детей. Защитники прав детей отмечают, что российская сторона использует время для стирания украинской идентичности и принудительного зачисления молодежи в кадетские классы под эгидой силовых структур России.