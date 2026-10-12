Про це повідомив Олександр Прокудін.

Що відомо про врятованих дітей?

Серед врятованих – сім хлопчиків і чотири дівчинки віком від 1 року 4 місяців до 17 років. Повернення відбулося за сприяння благодійної організації Save Ukraine у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Слід зазначити, що в окупації діти зазнавали систематичного тиску та погроз з боку загарбників. Один із врятованих, шістнадцятирічний хлопець, вижив під час озброєного нападу російських військових на його власний дім, а в місцевій школі його змушували опановувати зброю та керування бойовими дронами.

Іншого сімнадцятирічного підлітка окупанти під погрозами примушували відвідувати школу, після чого насильно поставили на військовий облік. Родина хлопця постійно переживала регулярні збройні обшуки.

Батькам восьмирічної дівчинки загарбники погрожували відібрати дитину до дитячого будинку у разі відмови від навчання за російською програмою. У навчальному закладі школярку залучали до пропагандистських заходів і змушували малювати листівки для російських окупантів.

Окупанти намагаються мілітаризувати українську молодь

Як уже повідомлялося на нашому сайті, російські окупаційні сили масово намагаються залучати українських дітей до власних збройних формувань. Раніше представники Save Ukraine врятували 17-річного підлітка, який отримав повістку до російської армії.

Загалом благодійникам Save Ukraine вдалося вивезти з небезпеки понад 1800 дітей. Захисники прав дітей наголошують, що російська сторона використовує час для стирання української ідентичності та примусового зарахування молоді до кадетських класів під егідою силових структур Росії.