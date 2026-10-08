Нещодавно ми врятували 17-річного хлопця, який отримав повістку до армії Росії. Про це пише Микола Кулеба.

Сотні тисяч дітей залишаються заручниками Росії

Цей хлопець вирвався, але плакав від безвиході: в окупації залишився його 8-річний брат. Хлопчик щойно пішов до російської школи, і його єдина мрія тепер – стати військовим рф і "вбивати українців". Старший брат просто не знає, як пояснити дитині, що цю мрію їй навмисне нав'язали окупанти.

На конференції Pathway to Peace у Канаді я виступив разом із Матвієм та Дарією – молодим подружжям, яке на собі відчуло цей жах.

Щодо Даші, то росіяни прагнули стерти її українську ідентичність ще змалечку, вкрали її країну. Матвія примусово відправили в кадетський клас під шефством російського слідчого комітету.

Ця молодь змогла вирватися, але сотні тисяч інших дітей досі залишаються заручниками у пастці Росії.

Час грає проти нас

Я намагався донести до міжнародної спільноти просту істину: час грає проти нас. Щодня ми втрачаємо ціле покоління. Тих 13 – 15-річних підлітків, яких ми не встигли витягнути раніше, сьогодні забирають до російської армії. Годинник тікає.

Офіційні механізми, які передбачає міжнародне право, сьогодні не працюють, оскільки Росія просто відмовляється з ними взаємодіяти. Їй не потрібні живі свідки власних злочинів – окупантам легше відправити цих дітей на поле бою, аніж дати можливість вирватися і свідчити про злочини над ними.

Тому результати кожної зустрічі на вищому рівні мають вимірюватися виключно врятованими життями. Save Ukraine вже врятували понад 1800 дітей, але якщо не витягнемо решту сьогодні – завтра Росія змусить їх воювати проти нас.