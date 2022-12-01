Украина вернула 50 защитников из плена: среди них – оборонцы Мариуполя из Еленовки

Украина 1 декабря вернула из российского плена 50 защитников. Среди них есть защитники Мариуполя.

Об очередном обмене пленными рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Украина вернула 50 защитников

Ермак рассказал, что 1 декабря состоялся очередной крупный обмен пленными. Уволили 50 защитников Украины, среди которых:

защитники Мариуполя и "Азовстали",

пленные, которые были в Еленовке,

ранены, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до увольнения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома,

– подчеркнул глава Офиса Президента.

Из российского плена вернулись 50 защитников / Фото Андрея Ермака и Координационного штаба по обращению с военнопленными

Самому младшему защитнику всего 19

В Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали, что на этот раз домой вернулись бойцы Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Среди них – 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава. В частности, из плена освободили 14 защитников Мариуполя, среди которых 8 защитников "Азовстали".

"Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые спасенные защитники – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться", – говорится в сообщении.

Спасенные из плена военные, в частности, относятся к следующим подразделениям:

Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,

36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского,

12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,

72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,

114-й отдельный батальон территориальной обороны,

59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,

28-я отдельная механизированная брига да имени Рыцарей Зимнего Похода,

79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,

56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригая,

37-й отдельный мотопехотный батальон "Запорожье",

107-я отдельная бригада территориальной обороны,

115-я отдельная механизированная бригада,

66-я отдельная механизированная бригада,

21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,

25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,

109-я отдельная бригада территориальной обороны,

14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,

501-й отдельный батальон морской пехоты,

4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,

503-й отдельный батальон морской пехоты,

21-й отдельный мотопехотный батальон "Сармат",

74-й отдельный разведывательный батальон,

24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,

34-й отдельный моторизованный батальон,

81-я отдельная аэромобильная бригада,

57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,

105 отдельная бригада Территориальной обороны,

Мукачевский ТЦК и СП,

8-й отдельный горно-штурмовой батальон.

Самому младшему из уволенных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59. Продолжается работа над последующими обменами. Слава Украине!

– подытожили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что все освобожденные из плена защитники получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, а также смогут восстановить банковские карты и документы.

"Работаем дальше над тем, чтобы вернуть каждого защитника и гражданского гражданина домой! Работа будет продолжаться и дальше!" – подчеркнул Лубинец.

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