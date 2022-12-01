Украина вернула 50 защитников из плена: среди них – оборонцы Мариуполя из Еленовки

1 декабря 2022 , 16:03
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Источник:

телеграм Андрея Ермака

Украина 1 декабря вернула из российского плена 50 защитников. Среди них есть защитники Мариуполя.

Об очередном обмене пленными рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Украина вернула 50 защитников

Ермак рассказал, что 1 декабря состоялся очередной крупный обмен пленными. Уволили 50 защитников Украины, среди которых:

  • защитники Мариуполя и "Азовстали",
  • пленные, которые были в Еленовке,
  • ранены, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях.

Это большая работа, которая продолжается каждый день. Мы будем работать до увольнения последнего украинца. Благодарю Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Все будут дома,
– подчеркнул глава Офиса Президента.

Из российского плена вернулись 50 защитников / Фото Андрея Ермака и Координационного штаба по обращению с военнопленными

 

Самому младшему защитнику всего 19

В Координационном штабе по обращению с военнопленными рассказали, что на этот раз домой вернулись бойцы Вооруженных Сил Украины, Территориальной обороны, Военно-морских Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.

Среди них – 4 офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава. В частности, из плена освободили 14 защитников Мариуполя, среди которых 8 защитников "Азовстали".

"Большинство из освобожденных украинцев имеют ранения и травмы. Некоторые спасенные защитники – с ампутированными конечностями или не имеют возможности двигаться", – говорится в сообщении.

Спасенные из плена военные, в частности, относятся к следующим подразделениям:

  • Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого,
  • 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского,
  • 12-я бригада оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого,
  • 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев,
  • 114-й отдельный батальон территориальной обороны,
  • 59-я отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка,
  • 28-я отдельная механизированная брига да имени Рыцарей Зимнего Похода,
  • 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,
  • 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригая,
  • 37-й отдельный мотопехотный батальон "Запорожье",
  • 107-я отдельная бригада территориальной обороны,
  • 115-я отдельная механизированная бригада,
  • 66-я отдельная механизированная бригада,
  • 21-я отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского,
  • 25-я отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,
  • 109-я отдельная бригада территориальной обороны,
  • 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого,
  • 501-й отдельный батальон морской пехоты,
  • 4-я бригада оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука,
  • 503-й отдельный батальон морской пехоты,
  • 21-й отдельный мотопехотный батальон "Сармат",
  • 74-й отдельный разведывательный батальон,
  • 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Даниила,
  • 34-й отдельный моторизованный батальон,
  • 81-я отдельная аэромобильная бригада,
  • 57-я отдельная мотопехотная бригада имени кошевого атамана Костя Гордиенко,
  • 105 отдельная бригада Территориальной обороны,
  • Мукачевский ТЦК и СП,
  • 8-й отдельный горно-штурмовой батальон.

Самому младшему из уволенных защитников исполнилось 19 лет, самому старшему – 59. Продолжается работа над последующими обменами. Слава Украине!
– подытожили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что все освобожденные из плена защитники получат медицинскую помощь, пройдут реабилитацию, а также смогут восстановить банковские карты и документы.

"Работаем дальше над тем, чтобы вернуть каждого защитника и гражданского гражданина домой! Работа будет продолжаться и дальше!" – подчеркнул Лубинец.

Обратите внимание! Предварительный обмен пленными состоялся 24 ноября. Тогда домой вернулись 50 украинских военных.

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Автор: Ольга Котів