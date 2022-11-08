Украина вернула домой 38 тел погибших героев

Состоялась передача тел военнослужащих, отдавших свою жизнь за Украину. 8 ноября удалось вернуть родным тела 38 защитников.

Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, Олега Котенко. Перевозить тела военнослужащих помогал ряд силовых структур Украины.

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Как отмечают в Минреинтеграции, всего с начала работы Офиса Уполномоченного удалось вернуть 663 тела.

Процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

приносит искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

Напомним, ранее удалось вернуть часть защитников "Азовстали". В частности:

11 октября в Минреинтеграции сообщили о возвращении 62 тел военных. В их числе и погибшие во время российского теракта в бывшей колонии Еленовки Донецкой области.

Переговоры были сверхсложными. Олег Котенко подчеркнул, что вернули домой тех, кто находился в самом аду и защищал Украину.

В патронатной службе полка Прокопенко сообщили, что большинство тел именно из Еленовки. Они обуглены.

Специалисты провели фотофиксацию татуировок, личных вещей и документов. Затем тела погибших военных отправили на экспертизы. В частности, чтобы сделать тест ДНК.

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