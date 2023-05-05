Вернуть погибших защитников удалось 5 мая. В Минреинтеграции пояснили, что передача тел военных осуществляется в соответствии с нормами Женевских конвенций.
Важно Украина вернула тела еще 82 павших защитников
Что известно о возвращении погибших защитников
Сегодня (5 мая – 24 Канал) удалось вернуть домой тела 80 павших защитников…. Тела наших защитников будут переданы их семьям для достойного погребения,
– сообщили в министерстве.
Там также пояснили, что передача тел с временно оккупированных территорий Украины состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами.
Сколько защитников Украины пропали без вести
- В конце апреля уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко рассказал, что пропавшими без вести в Украине являются чуть больше 7 тысяч бойцов.
- По словам Костенко, они рассчитывают, что эти люди находятся в российском плену.
- Уполномоченный по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, пояснил, что, согласно статистике, обычно ориентировочно 60 – 65% из пропавших военных – в плену. К сожалению, другие могут быть погибшими.