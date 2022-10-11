Украина вернула тело израильтянина Дмитрия Фиалки, который воевал за Украину

Украинскому защитнику удалось вернуть во время обмена пленными. Дмитрий Фиалка ранее работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" во Львове.

Дмитрий Фиалка пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.

Читайте также Зеленский мощно выступил на саммите G7: основные тезисы

Что известно о погибшем защитнике Украины Дмитрии Фиалке

Израильтянин жил в Украине последние два года. Мужчина работал футбольным тренером для детей в клубе "Динамо". Здесь он женился и затем стал отцом.