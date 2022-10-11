Украина вернула тело израильтянина Дмитрия Фиалки, который воевал за Украину
11 октября 2022 , 18:36Читати новину українською
Украинскому защитнику удалось вернуть во время обмена пленными. Дмитрий Фиалка ранее работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" во Львове.
Дмитрий Фиалка пошел на фронт добровольцем. Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак.
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Что известно о погибшем защитнике Украины Дмитрии Фиалке
Израильтянин жил в Украине последние два года. Мужчина работал футбольным тренером для детей в клубе "Динамо". Здесь он женился и затем стал отцом.