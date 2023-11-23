Как отмечают в Министерстве культуры и информационной политики, наше государство свою кандидатуру на выборы в состав Комитета всемирного наследия на период 2023 – 2027 годов представило еще в июле 2022 года.

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Историческое для Украины событие

Это историческое для Украины событие и важный шаг в развитии и защите культурного и природного наследия Украины. Благодарим страны-участницы Конвенции за высказанное солидарное решение в поддержку Украины. Сейчас важнее, чем когда-либо объединиться для защиты нашего культурного наследия,

– заявил временный исполняющий обязанности министра Ростислав Карандеев.

Обратим внимание, что избрание нашего государства в Комитет всемирного наследия открывает новые возможности для активного участия в реализации Конвенции. В частности, речь идет о принятии решений по использованию Фонда всемирного наследия и включению объектов в Список всемирного наследия и Список всемирного наследия под угрозой.

Напомним, что Украина еще в 1988 году ратифицировала Конвенцию об охране всемирного культурного и природного наследия. Это способствует эффективной охране и сохранению культурного и природного наследия на территории нашего государства.

А еще Украина, действуя своими усилиями, а также максимально используя имеющиеся ресурсы, внедряет международную помощь. Также речь идет о сотрудничестве как в финансовом, так и в художественном, научном и техническом планах для активной популяризации наследия.

Неделю назад Владимир Зеленский рассказал, что Россию впервые в истории исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО. По словам главы государства, эпоха российского влияния окончилась.