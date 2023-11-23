Як зазначають у Міністерстві культури та інформаційної політики, наша держава свою кандидатуру на вибори до складу Комітету всесвітньої спадщини на період 2023 – 2027 років представила ще у липні 2022 року.

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Історична для України подія

Це історична для України подія та важливий крок в розвитку та захисті культурної та природної спадщини України. Дякуємо країнам-учасницям Конвенції за висловлене солідарне рішення на підтримку України. Зараз важливіше, ніж будь-коли об'єднатися для захисту нашої культурної спадщини,

– заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра Ростислав Карандєєв.

Звернімо увагу, що обрання нашої держави до Комітету всесвітньої спадщини відкриває нові можливості для активної участі у реалізації Конвенції. Зокрема мовиться про ухвалення рішень щодо використання Фонду всесвітньої спадщини та включення об'єктів до Списку всесвітньої спадщини та Списку всесвітньої спадщини під загрозою.

Нагадаймо, що Україна ще у 1988 році ратифікувала Конвенцію про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини. Це сприяє ефективній охороні та збереженню культурної та природної спадщини на території нашої держави.

А ще Україна, діючи власними зусиллями, а також максимально використовуючи наявні ресурси, впроваджує міжнародну допомогу. Також ідеться про співробітництво як у фінансовому, так і художньому, науковому та технічному планах задля активної популяризації спадщини.

Тиждень тому Володимир Зеленський розповів, що Росію вперше в історії виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО. За словами глави держави, епоха російського впливу закінчилася.