Украина вошла в топ-20 стран Всемирного рейтинга благотворительности 2021 года. Рейтинг был составлен британской организацией Charities Aid Foundation, сообщает пресс-служба Zagoriy Foundation.

В фонде отметили, что в соответствующем рейтинге 2019 года наша страна заняла 101 место по уровню благотворительности. По словам директора Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко, за два последних года благотворительность в Украине выросла благодаря тому, что пандемия Соvid-19 побудила людей помогать больше, население стало более эмпатичным и привлеченным к проблемам других.

Конечно, международные данные и опыт коллег важны для понимания текущего состояния благотворительности в Украине и ее развития. Однако изменения происходят внутри страны, и каждый из нас может быть к ним причастен. Именно поэтому Zagoriy Foundation инициирует новое исследование благотворительности в Украине. Данные, которые мы получаем в результате, помогают глубже понимать сферу, отслеживать тенденции благотворительности последних лет и положительно влиять на ее будущее,

– пояснила Мазуренко.

Она напомнила, что по данным исследования "Благотворительность глазами украинцев" от Zagoriy Foundation, около 60% наших сограждан делали добрые дела в 2019 году, и большинство из них – женщины. А средняя сумма взноса составляла 208 грн/квартал.



Директор Zagoriy Foundation анонсировала, что осенью 2021 Zagoriy Foundation представляет исследование благотворительности за последние два года в Украине.



"Что мы узнаем? Кто является типичным благодетелем, как украинцы делают добрые дела, которая является средняя сумма вклада, как люди выбирают фонды и организации. Мы сравним данные исследованиям 2019 года, чтобы понять, как изменилась ситуация за последние 3 года. Уже по результатам предыдущих исследовательских работ мы видим: в Украине появляется тренд на благотворительность, организации развиваются, а люди становятся более сознательными. Но несмотря на это, перед третьим сектором стоял ряд вызовов: повысить уровень доверия украинцев, рассказывать больше о своей деятельности, повысить узнаваемость. Удалось ли ему достичь таких целей? Узнаем уже осенью", – добавила Мазуренко.