Украина вошла в зеленую зону даже по критериям ЕС, – Шмыгаль

Недавно все регионы Украины вошли в зеленую зону карантина. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что некоторые показатели в Украине достигли самых низких значений за последний год и даже соответствуют критериям ЕС.

Радостную весть украинский премьер сообщил на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского.

Важно В Украине за сутки обнаружили 420 новых больных коронавирусом

Денис Шмыгаль отметил, что за прошедшие сутки в Украине выявили 420 новых больных COVID-19. По его словам, это самый низкий показатель за последний год.

Все области Украины находятся в зеленой зоне. Согласно критериям Европейского Союза Украина также с сегодняшнего дня вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения,

– отметил глава правительства.

Также Шмигаль рассказал о вакцинации от COVID-19 в Украине. Он сказал, что первую дозу вакцины получили более 1,4 миллиона граждан. А полностью вакцинировались 238 тысяч человек.

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О чем еще говорили на совещании

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина получит более 10 миллионов вакцин разных производителей до конца лета, которыми планируется привить 5 миллионов граждан.

разных производителей до конца лета, которыми планируется привить 5 миллионов граждан. Продолжается работа над созданием так называемого ковид-сертификата . По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дия".

. По данным Министерства цифровой трансформации, 1 июля этого года внутренний украинский "ковид-сертификат" должен появиться в приложении "Дия". Также состоялся официальный запуск электронных больничных. Были проведены соответствующие вебинары с врачами. На сегодня 109 учреждений здравоохранения уже испытали функционал и выдали электронные медицинские заключения.

Отдельно глава Минздрава доложил президенту о ситуации с задолженностью перед медицинскими работниками, которая возникла за апрель – май. Президент Зеленский отметил необходимость жесткой персональной ответственности чиновников за невыплаты врачам.

Эта ситуация недопустима для современной цивилизованной страны, особенно сейчас, когда врачи – на передовой борьбы с пандемией,

– отметил он.

Глава государства призвал главу правительства и министра здравоохранения взять этот вопрос под контроль.