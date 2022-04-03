Украина возвращает жизнь, – Зеленский о восстановлении освобожденных городков Киевщины

Многим армиям необходимо поучиться у наших военных. Украина победит в этой войне, несмотря на нерешительность западного мира.

Об этом в обращении 3 апреля сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в Киевской области, в Буче, уже работают все необходимые службы, чтобы вернуть город к жизни.

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"Восстановить подачу электричества и воды. Восстановить работу медицинских учреждений и инфраструктуры. Россию выгнали, Украина возвращается и возвращает жизнь", – сказал Зеленский.

Заслуживают только смерти

Президент заявил, что хочет, чтобы каждая российская мать увидела тела убитых в Киевской области. Он отметил, что на украинской земле побывало концентрированное зло. Эти убийцы, палачи, насильники и мародеры, которые почему-то называют себя армией. Зеленский сказал, что они заслуживают только смерти.

Сотни убитых людей. Замученных, расстрелянных мирных людей. Тела на улицах. Заминированная территория. Заминированы даже тела убитых!,

– подчеркнул Зеленский.

Полное обращение президента: смотрите видео