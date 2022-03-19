Украина впервые в мире судится по Конвенции о финансировании терроризма, – МИД

Украина пытается привлечь к ответственности Россию в международных судах. Наше государство стало первым в мире, которое судится по Конвенции о финансировании терроризма.

Также наше государство стало вторым в мире, которое судится по Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова во время брифинга.

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Сейчас к этим судебным процессам приковано внимание международного сообщества. В случае нашей победы Россию официально признают страной-террористом.

Украина — первое государство в мире, которое судится по Конвенции о финансировании терроризма. Поэтому к результату рассмотрения этого дела приковано внимание не только юристов-международников со всего мира, но и большого круга государств-участников. В случае нашей победы Россию признают государством-террористом,

– заявила Джапарова.

Следует отметить, что первой страной, которая судилась по Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации, была Грузия. Однако тогда этот процесс не был успешным.

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