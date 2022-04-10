Украина все это остановит, а Россия будет бояться, – Зеленский об амбициях "монстров"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам на 46-й день войны. Он подчеркнул – Украина остановит российских монстров, которые хотели подстроить под себя весь мир.

Глава государства заверил, что Украина готовится ко всем действиям, которые запланировал враг. Мы будем давать отпор, будем еще активнее на международной арене и в информационном поле.

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Остановим монстров

Президент Украины пообещал, что продолжит обращаться к парламентам стран мира и приглашать в Киев друзей. Также мы будем призывать всех усилить санкции против агрессора, и, наконец, наши сила и правдивость победят врага.

Россияне боятся признать свои ошибки и превращаются в монстров, но им не удастся никого запугать.

Монстры решают, что мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит. Им придется понести ответственность. Россия будет еще больше бояться, – сказал Зеленский.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского за 10 апреля