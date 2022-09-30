Война может закончиться быстрее, чем Украина пройдет все процедуры вступления в НАТО, – Подоляк

Михаил Подоляк заявил, что война России против Украины может закончиться быстрее, чем Украина пройдет все бюрократические ступени вступления в Альянс. Он добавил, что заявка на вступление в НАТО – начало новой эры для нашей страны.

Когда Россия проиграет, у Украины не будет никаких препятствий для вступления в НАТО. Об этом в эфире единственного телемарафона заявил советник ОП Михаил Подоляк, сообщает 24 канал.

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Повлияет ли подача заявки в НАТО на войну

Михаил Подоляк выразил мнение, что война может закончиться раньше, чем Украина пройдет все бюрократические процедуры вступления в НАТО. При этом, когда война закончится, Украине ничего не будет мешать вступить в Альянс.

Как только Украина финализует правильно войну, как только Россия проиграет, после этого не будет никакой преграды для нас вступить в НАТО,

– сказал Подоляк.

Он добавил, что подача Украиной заявки на вступление в НАТО не повлияет на войну против России и происходящее на оккупированных территориях, однако это поможет ускорить поставки оружия Украине.

По мнению советника главы ОП, эта заявка символизирует начало новой эры для Украины и формирование архитектуры безопасности.

Вступит ли НАТО в войну с Россией

На вопрос журналиста, будет ли НАТО вступать в войну против России, если Украину примут в Альянс, Подоляк ответил: "Я думаю, что войну можно будет завершить немного быстрее, чем мы пройдем все бюрократические процедуры".

Он считает, что Украина может войти в Альянс одновременно с освобождением территорий, чтобы исключить возможность возникновения подобных масштабных войн в Европе в будущем.

Напомним, что 30 сентября Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает ускоренную заявку на вступление в НАТО.

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