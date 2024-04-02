Блинкен заявил, что Украина вступит в НАТО

Днем 2 апреля Госсекретарь США заявил, что Соединенные Штаты планируют обсудить разработку дорожной карты вступления Украины в НАТО. Этот вопрос планируют поднять на саммите Альянса, который запланирован на 9 – 11 июля в Вашингтоне.

В то же время США в очередной раз выступили против отправки солдат НАТО на войну в Украину. По словам госпожи посла США при НАТО Джулиан Смит, по состоянию на сейчас Россия остается главной угрозой для Альянса, хотя в Вашингтоне не видят признаков того, что Россия готова начать войну против них.

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Украина будет членом НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты планируют обсудить разработку дорожной карты вступления Украины в НАТО на саммите Альянса. По предварительно обнародованным данным, он запланирован на 9 – 11 июля в Вашингтоне.

Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне обсудил саммит Североатлантического альянса и вопрос членства Украины. Более подробно эту тему обсудят на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

В то же время американский чиновник напомнил, что во время прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе союзники заверили, что Украина вступит в Альянс.

Проблема в том, чтобы иметь хорошую и ясную "дорожную карту", чтобы прийти к этому. И я верю, что саммит в НАТО, посвященный 75-летию Альянса (в Вашингтоне – ред.), действительно будет сфокусирован на том, как мы можем разработать эту "дорожную карту",

– отметил Блинкен.

Госсекретарь США объяснил, что такая "дорожная карта" станет "необходимым мостиком", который позволит Украине стать членом НАТО.

Получит ли Украина приглашение на членство в НАТО во время саммита

Недавно госпожа посол США при НАТО Джулиан Смит сказала, что Украина вряд ли получит приглашение на вступление в Североатлантический альянс во время саммита НАТО в Вашингтоне в этом году.

По ее словам, члены НАТО подтвердили, что будущее Украины в Альянсе еще в 2008 году. Джулиан Смит отметила, что во время саммита в Вильнюсе союзники работали над тем, чтобы помочь Украине внедрить необходимые реформы, которые бы приблизили Киев к НАТО.

Зато посол США при НАТО ожидает, что союзники предоставят сигнал о том, что Альянс приближается к Украине и делает конкретные шаги, чтобы стать "мостом" между состоянием на сегодня и полноправным членством.