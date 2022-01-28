Ранее россияне одерживали победу только из-за большего количества бойцов. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале рассказал "слуга народа" Никита Потураев.
К теме Не подстрекайте, – Стефанишина призвала не спекулировать на переговорах с боевиками
Украинцы всегда воевали лучше
"Слуга" подчеркнул, что Россия может вести военные операции во время любых погодных условий, потому что не боится потерь. Однако россияне не хотят вспоминать о том, что украинцы всегда воевали лучше.
Если вспоминать исторические события, россияне передавливали украинцев только количеством. Современная война, к счастью, вернула нас к столкновению небольших, но очень обученных, мотивированных армий. В ситуации их столкновения Украина выигрывает,
– отметил Потураев.
"Конечно, они могут начать тотальную войну и там нам будет тяжело, но в ситуации конкуренции профессиональных профессиональных армий – украинцы переигрывают москалей", – добавил он.
Никита Потураев в "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Угроза вторжения России в Украину: главное
- О возможности полномасштабного вторжения со стороны России в западные СМИ говорят еще с октября 2021 года.
- 26 января в Париже состоялась встреча советников глав государств. Там они выступили за безусловное соблюдение режима прекращения огня.
- Затем между Владимиром Зеленским и Джо Байденом состоялся телефонный разговор. В ходе которой президенты обсудили политику дипломатии и сдерживания России и возможности финансовой поддержки Украины.