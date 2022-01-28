Раніше росіяни здобували перемогу тільки через більшу кількість бійців. Про це в ефірі авторської програми Сергія Лещенка "Що це було?" на 24 каналі розповів "слуга народу" Микита Потураєв.
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Українці завжди воювали краще
"Слуга" наголосив, що Росія може вести військові операції під час будь-яких погодних умов, бо не боїться втрат. Однак росіяни не хочуть згадувати про те, що українці завжди воювали краще.
Якщо згадувати історичні події, росіяни "передавлювали" українців тільки кількістю. Сучасна війна, на щастя, повернула нас до зіткнення невеликих, але дуже навчених, мотивованих армій. У ситуації їх зіткнення, Україна виграє,
– зазначив Потураєв.
"Звичайно, вони можуть почати тотальну війну і там нам буде важко, але в ситуації конкуренції фахових професійних армій – українці переграють москалів", – додав він.
Микита Потураєв у "Що це було?" на 24 каналі: дивіться відео
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