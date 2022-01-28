Таку думку в ефірі 24 каналу віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, це не дуже правильно.
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Стефанішина зауважила, що форматів перемовин між росіянами та Україною зараз дуже багато, хоч і про це не варто говорити. "Я б просила публічно не підбурювати цей дискурс", – відзначила вона.
Звуження всього комплексу питань до того, у якому форматі відбуватимуться перемовини мені здається некоректним,
– наголосила політикиня.
На її думку, є більш широковимірні питання. Мовиться про:
- забезпечення прав людини;
- припинення режиму вогню;
- мирне врегулювання;
- гуманітарні потреби;
- обмін полоненими.
"Є певні умови, які анонсувала і вони вже є у публічному доступі. Це 10 кроків до мирного врегулювання", – додала Стефанішина.
Що передбачають 10 кроків мирного врегулюванняУкраїна у грудні 2021 року запропонувала ОБСЄ 10 кроків для "виходу з глухого кута на Донбасі". Вони передбачали розблокування обміну утримуваними особами, затвердження додаткових ділянок розведення сил і засобів та підвищення прозорості в прикордонних районах шляхом постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ.
Повне інтерв'ю зі Стефанішиною: дивіться відео
"Перемовини" України з бойовиками: коротко
- Радники глав держав "нормандської четвірки" 26 січня провели зустріч у Парижі. Напередодні у ЗМІ поширилась несподівана версія зустрічі.
- Мовляв, під час радники мають визначати "дату переговорів із сепаратистами". Про це написали у найбільшій інформагенції Німеччини.
- У Deutsche Welle заявили, що Макрон нібито доручив порушити цю тему на перемовинах радників. Ба більше, на цих перемовинах вже й начебто дату розмови з бойовиками мали визначити.
- Згодом очільник Офісу Президента Андрій Єрмак спростував скандальну заяву. Він зазначив, що "подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці".
Цікавий аналіз – результати зустрічі радників "нормандської четвірки": дивіться відео