Таку думку в ефірі 24 каналу віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. За її словами, це не дуже правильно.

До теми Переговорів із бойовиками "не було і не буде": в ОП спростували скандальну заяву німецьких ЗМІ

Стефанішина зауважила, що форматів перемовин між росіянами та Україною зараз дуже багато, хоч і про це не варто говорити. "Я б просила публічно не підбурювати цей дискурс", – відзначила вона.

Звуження всього комплексу питань до того, у якому форматі відбуватимуться перемовини мені здається некоректним,
– наголосила політикиня.

На її думку, є більш широковимірні питання. Мовиться про:

  • забезпечення прав людини;
  • припинення режиму вогню;
  • мирне врегулювання;
  • гуманітарні потреби;
  • обмін полоненими.

"Є певні умови, які анонсувала і вони вже є у публічному доступі. Це 10 кроків до мирного врегулювання", – додала Стефанішина.

Що передбачають 10 кроків мирного врегулювання

Україна у грудні 2021 року запропонувала ОБСЄ 10 кроків для "виходу з глухого кута на Донбасі". Вони передбачали розблокування обміну утримуваними особами, затвердження додаткових ділянок розведення сил і засобів та підвищення прозорості в прикордонних районах шляхом постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ.

Повне інтерв'ю зі Стефанішиною: дивіться відео

"Перемовини" України з бойовиками: коротко

  • Радники глав держав "нормандської четвірки" 26 січня провели зустріч у Парижі. Напередодні у ЗМІ поширилась несподівана версія зустрічі.
  • Мовляв, під час радники мають визначати "дату переговорів із сепаратистами". Про це написали у найбільшій інформагенції Німеччини.
  • У Deutsche Welle заявили, що Макрон нібито доручив порушити цю тему на перемовинах радників. Ба більше, на цих перемовинах вже й начебто дату розмови з бойовиками мали визначити.
  • Згодом очільник Офісу Президента Андрій Єрмак спростував скандальну заяву. Він зазначив, що "подібні вигадки з’являються завдяки маніпуляторам, які багато разів намагалися зробити "зраду" на рівному місці".

Цікавий аналіз – результати зустрічі радників "нормандської четвірки": дивіться відео