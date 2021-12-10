Аби розв'язати ці питання, Україна запропонувала вжити 10 конкретних кроків для врегулювання розпочатого Росією збройного конфлікту.

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Як пояснив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, ці 10 кроків передбачають нове "різдвяне" перемир'я та ще низку заходів для "виходу з глухого кута на Донбасі".

На тлі наближення зими, закриття лінії розмежування, продовження порушення режиму припинення вогню та розрив зв'язків з Україною створюють додаткові проблеми для мирного населення на окупованих територіях. Однак шанс покращити ситуацію ще є,

– констатував Цимбалюк.

За його словами, майбутні різдвяні свята – найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий "прямий діалог".

Що саме пропонує Україна

Запровадити так зване "різдвяне припинення вогню". Розблокувати обмін утримуваними особами, "щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми родинами та близькими людьми". Відновити роботу усіх наявних КПВВ уздовж лінії зіткнення. Відкрити 2 додаткових пункти пропуску біля Золотого та Щастя. Доопрацювати план розмінування, адже "люди заслуговують відчувати себе в безпеці на рідній землі". Затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів. Забезпечити безпечний доступ та розподіл гуманітарної допомоги тим, хто її потребує. Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ має бути забезпечено безперешкодний та безпечний доступ на усій території України, що також сприятиме зниженню напруги на лінії зіткнення. Посилити моніторингові спроможності СММ, зокрема й шляхом відкриття нових передових патрульних баз та припинення "глушіння" безпілотників. Підвищити прозорості в прикордонних районах шляхом їх постійного моніторингу і верифікації з боку ОБСЄ, як це передбачено пунктом 4 мінського протоколу.

Ці кроки допоможуть вийти з глухого кута та забезпечити таку необхідну прозорість у військовій діяльності. З огляду на це ми закликаємо Росію конструктивно долучитися до обговорення в рамках Тристоронньої контактної групи,

– заявив дипломат.

Очільник української місії в ОБСЄ закликав російську сторону повернутися до дипломатичного шляху врегулювання розпочатого нею збройного конфлікту як у мінському, так і у нормандському форматі.

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Додамо, що українська сторона у ТКГ підготувала документ щодо повернення до режиму припинення вогню на сході України, який можуть розглянути на позачерговому засіданні Тристоронньої контактної групи 9 грудня.

Яка зараз ситуація на Донбасі

Окрім загрозливої присутності тисяч російських військ на кордоні з Україною, контрольовані Кремлем бойовики регулярно зривають режим тиші. До прикладу, 9 грудня окупанти знов обстріляли позиції ЗСУ. Внаслідок ворожої атаки постраждали 2 захисників України.

Напередодні Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі обговорила посилення режиму припинення вогню на Донбасі. Але досягти єдиного розуміння ситуації не вдалося.