Чтобы решить эти вопросы, Украина предложила предпринять 10 конкретных шагов по урегулированию начатого Россией вооруженного конфликта.

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Как пояснил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, эти 10 шагов предусматривают новое "рождественское" перемирие и еще ряд мер по "выходу из тупика на Донбассе".

На фоне приближения зимы, закрытия линии разграничения, продолжения нарушения режима прекращения огня и разрыва связей с Украиной создают дополнительные проблемы для мирного населения на оккупированных территориях. Однако шанс улучшить ситуацию еще есть,

– констатировал Цымбалюк.

По его словам, предстоящие рождественские праздники – лучшее время для движения вперед, если только он снова не будет заблокирован политической повесткой дня или требованием о так называемом "прямом диалоге".

Что именно предлагает Украина

Ввести так называемое "рождественское прекращение огня". Разблокировать обмен удерживаемыми лицами, "чтобы они смогли отпраздновать вместе со своими семьями и близкими людьми". Восстановить работу всех имеющихся КПВВ вдоль линии соприкосновения. Открыть 2 дополнительных пункта пропуска возле Золотого и Счастья. Доработать план разминирования, ведь "люди заслуживают чувствовать себя в безопасности на родной земле". Утвердить дополнительные участки разведения сил и средств. Обеспечить безопасный доступ и распределение гуманитарной помощи нуждающимся. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ на всей территории Украины, что также будет способствовать снижению напряжения на линии столкновения. Усилить мониторинговые возможности СММ, в том числе путем открытия новых передовых патрульных баз и прекращения "глушения" беспилотников. Повышение прозрачности в приграничных районах путем их постоянного мониторинга и верификации со стороны ОБСЕ, как это предусмотрено пунктом 4 минского протокола.

Эти шаги помогут выйти из тупика и обеспечить такую ​​необходимую прозрачность в военной деятельности. Учитывая это, мы призываем Россию конструктивно присоединиться к обсуждению в рамках Трехсторонней контактной группы.

– заявил дипломат.

Глава украинской миссии в ОБСЕ призвал российскую сторону вернуться к дипломатическому пути урегулирования начатого ею вооруженного конфликта как в минском, так и в нормандском формате.

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Добавим, что украинская сторона в ТКГ подготовила документ о возвращении в режим прекращения огня на востоке Украины, который может быть рассмотрен на внеочередном заседании Трехсторонней контактной группы 9 декабря.

Какая сейчас ситуация на Донбассе

Кроме угрожающего присутствия тысяч российских войск на границе с Украиной, контролируемые Кремлем боевики регулярно срывают режим тишины. К примеру, 9 декабря кафиры снова обстреляли позиции ВСУ. В результате вражеской атаки пострадали 2 защитника Украины.

Накануне Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила усиление режима прекращения огня на Донбассе. Но добиться единого понимания ситуации не удалось.