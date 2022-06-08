Мяч на поле европейских структур, – Зеленский

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время вечернего обращения к украинцам, сообщает 24 канал. Он проинформировал, что провел совещание по коммуникациям с Европейским Союзом и с отдельными странами-членами ЕС о нашей заявке и обретении статуса кандидата.

Покажет, есть ли у ЕС будущее – Зеленский о решениях по кандидатству Украины

По словам главы государства, дипломатическая активность Украины в этом направлении "не прекращается ни на день". Президент отметил, что ежедневно заслушивает отчеты по подготовке процедурных решений в Евросоюзе.

Глава государства отметил, что МИД Украины, команда власти и в целом все работают над тем, чтобы в июне появилось историческое решение, которое все мы ожидали.

Украина со своей стороны проделала абсолютно всю необходимую работу для этого. Как говорят в таких случаях, мяч на поле европейских структур, на поле европейских стран,

– резюмировал президент.

Что известно о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский Союз. После этого Европейский парламент одобрил заявку Украины .

Мощный сигнал Украина получила в марте, когда саммит ЕС поддержал европейское будущее нашего государства. Тогда Европейскую комиссию призвали подготовить заключение о готовности Украины получить статус кандидата на вступление в Евросоюз.

В середине апреля Украина передала первую часть опросника Еврокомиссии. 9 мая Владимир Зеленский показал главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен вторую часть опросника.

Теперь Еврокомиссия должна подготовить рекомендацию по соответствию Украины критериям вступления в ЕС. Ожидается, что решение о статусе кандидата Украины на членство в ЕС будет рассмотрено на саммите Евросоюза, который состоится 23 – 24 июня.

Украина хочет получить статус кандидата ЕС уже в 2022 году, однако, некоторые страны скептически относятся к этому.

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