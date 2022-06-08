М'яч на полі європейських структур, – Зеленський

Відповідну заяву Зеленський зробив під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Він проінформував, що провів нараду щодо комунікацій з Європейським Союзом і з окремими країнами-членами ЄС щодо нашої заявки і набуттю статусу кандидата.

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За словами глави держави, дипломатична активність України у цьому напрямку "не припиняється ні на день". Президент зазначив, що щоденно заслуховує звіти щодо підготовки процедурних рішень у Євросоюзі.

Глава держави зазначив, що МЗС України, команда влади та в цілому всі працюють над тим, "щоб у червні з'явилося історичне рішення, яке всі ми очікували".

Україна зі свого боку виконала абсолютно всю необхідну роботу для цього. Як кажуть у таких випадках, м'яч на полі європейських структур, на полі європейських країн,

– резюмував президент.

Що відомо про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу. Після цього Європейський парламент схвалив заявку України.

Потужний сигнал Україна отримала у березні, коли саміт ЄС підтримав європейське майбутнє нашої держави. Тоді Європейську комісію закликали підготувати висновок щодо готовності України отримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

У середині квітня Україна передала першу частину опитувальника від Єврокомісії. 9 травня Володимир Зеленський показав очільниці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн другу частину опитувальника.

Тепер Єврокомісія повинна підготувати рекомендацію щодо відповідності України критеріям вступу в ЄС. Очікується, що рішення про статус кандидата України на членство в ЄС розглянуть на саміті Євросоюзу, який відбудеться 23 – 24 червня.

Україна хоче отримати статус кандидата ЄС вже у 2022 році, однак деякі країни скептично ставляться до цього.

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