Украина вышла еще из одного соглашения с СНГ: детали
Кабинет Министров Украины поддержал постановление о выходе соглашения с СНГ. Говорится о соглашении о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.
Соответствующее решение приняли во время заседания Кабмина 5 августа, сообщает 24 канал.
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Что известно о сделке
Соглашение о сотрудничестве пограничных войск государств-участниц СНГ приняли еще 12 апреля 1996 года. Ее подписали лидеры Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистан и Молдовы в Москве.
Сначала соглашение заключили лишь на 5 лет, однако затем его срок действия неоднократно продлевали. Согласно договору, страны осуществляли сотрудничество пограничных войск в следующих формах:
- совместные научно-исследовательские программы, проекты и разработки;
- обмен научно-исследовательской информационной документацией, литературой и лицензиями;
- обмен учеными и специалистами, повышение их квалификации и организация стажировок;
- проведение совместных семинаров, конференций и совещаний.
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Что такое СНГ: главное
- Это Содружество Независимых Государств. Основали его после того, как развалился СССР, политики, которым казалось, что тесная политическая и экономическая интеграция постсоветских стран – это хороший вариант.
- 12 из 15 бывших республик СССР в течение 1991 – 1993 годов вошли в СНГ (проигнорировали страны Балтии.). А после того, как Россией стал править Путин, СНГ понемногу начало разваливаться и терять значение.
- Из содружества вышли Туркменистан, Грузия, и, наконец, Украина.