Кабинет Министров Украины поддержал постановление о выходе соглашения с СНГ. Говорится о соглашении о сотрудничестве пограничных войск государств-участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности.

Соответствующее решение приняли во время заседания Кабмина 5 августа, сообщает 24 канал.

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Что известно о сделке

Соглашение о сотрудничестве пограничных войск государств-участниц СНГ приняли еще 12 апреля 1996 года. Ее подписали лидеры Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистан и Молдовы в Москве.

Сначала соглашение заключили лишь на 5 лет, однако затем его срок действия неоднократно продлевали. Согласно договору, страны осуществляли сотрудничество пограничных войск в следующих формах:

совместные научно-исследовательские программы, проекты и разработки;

обмен научно-исследовательской информационной документацией, литературой и лицензиями;

обмен учеными и специалистами, повышение их квалификации и организация стажировок;

проведение совместных семинаров, конференций и совещаний.

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