Кабінет Міністрів України підтримав постанову про вихід угоди із СНД. Мовиться про угоду про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД з питань науково-дослідницької діяльності.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну 5 серпня, повідомляє 24 канал.

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Що відомо про угоду

Угоду про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД ухвалили ще 12 квітня 1996 року. Її підписали лідери України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Узбекистану, Туркменистану, Таджикистан та Молдови у Москві.

Спочатку угоду уклали лише на 5 років, однак потім її термін дії неодноразово продовжували. Згідно з угодою, країни здійснювали співробітництво прикордонних військ у наступних формах: