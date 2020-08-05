Україна вийшла ще з однієї угоди з СНД: деталі
Кабінет Міністрів України підтримав постанову про вихід угоди із СНД. Мовиться про угоду про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД з питань науково-дослідницької діяльності.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання Кабміну 5 серпня, повідомляє 24 канал.
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Що відомо про угоду
Угоду про співробітництво прикордонних військ держав-учасниць СНД ухвалили ще 12 квітня 1996 року. Її підписали лідери України, Росії, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Узбекистану, Туркменистану, Таджикистан та Молдови у Москві.
Спочатку угоду уклали лише на 5 років, однак потім її термін дії неодноразово продовжували. Згідно з угодою, країни здійснювали співробітництво прикордонних військ у наступних формах:
- спільні науково-дослідні програми, проєкти й розроблення;
- обмін науково-дослідною інформаційною документацією, літературою і ліцензіями;
- обмін вченими й фахівцями, підвищення їх кваліфікації й організація стажувань;
- проведення спільних семінарів, конференцій і нарад.
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Що таке СНД: головне
- Це Співдружність Незалежних Держав. Заснували її після того, як розвалився СРСР, політики, яким здавалося, що тісна політична та економічна співпраця пострадянських країн – це хороший варіант.
- 12 із 15 колишніх республік СРСР протягом 1991 – 1993 років увійшли до СНД (проігнорували країни Балтії.). А після того, як Росією почав правити Путін, СНД потрохи почало розвалюватися та втрачати значення.
- Зі співдружності вийшли Туркменістан, Грузія, і, зрештою, Україна.