ВМС Украины задержали грузовое судно, которое ранее заходило в оккупированный Севастополь

Украина задержала грузовое судно Usko Mfu под флагом Камеруна на реке Дунай. ВМС обвинили корабль в незаконном пересечении украинской границы и перевозке груза в оккупированный Севастополь.

Соответствующую информацию подтвердил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Он добавил, что пренебрегать законными требованиями Украины в Черном море не получится.

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Задержание иностранного судна

Так, подчиненные ВМС ВС Украины структуры задержали грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательству заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях. Задержали с соблюдением всех соответствующих процедур,

– написал Плетенчук.

Добавим, что в СМИ писали, что грузовое судно Usko Mfu направлялось из молдавского порта Джурджулешты на Дунае. В порту Рени к нему подошло судно и заставило стать на якорь. Судно обыскали и запретили выходить из порта. Корабль перевозил ячмень и направлялся в греческий город Суда.

К слову, недавно Плетенчук рассказывал, что 25 тысяч квадратных километров Черного моря стали "серой зоной", поскольку там никто не может полноценно закрепиться. В частности, украинские суда попадают в зону ударов российской авиации. Именно поэтому более 6 тысяч гражданских украинских судов заблокированы с начала полномасштабного вторжения.