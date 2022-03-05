Украина заглушила попытки россиян передать планы атаки: им включили наш гимн

Российские захватчики пытались передать планы атаки коротковолновым радио. Вместо этого им пришлось слушать государственный гимн Украины.

Ответное аудио в своем твиттере опубликовал болгарин Христо Грозев. Он журналист-расследователь издания Bellingcat.

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Украина глушила разговор российских захватчиков

"Война слов, песен и бомб: российские офисы вовсю пытаются передать планы атаки по коротковолновому радио, тогда как Украина глушит их своим национальным гимном", – написал Грозев. Оккупанты хотели передать планы атак, но им пришлось попрощаться. Они почти не слышали друг друга – так громко звучал украинский гимн. По словам Грозева, звучали также красноречивые послания для врага, такие как "смерть агрессору и Путину-мудаку" и "Слава Украине".

Россиянам не удалось пообщаться: отрывок из разговора

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